74 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметили в Могилёве

Под Могилёвом сегодня было и жарко, и шумно, и весело. Здесь отметили 74 годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

На месте самых кровопролитных боёв устроили реконструкцию.

Форсирование Днепра на плотах, уничтожение вражеских огневых точек. Тогда благодаря мужеству группы бойцов из семи человек была обеспечена переправа целого батальона. Этот прорыв под командованием лейтенанта Ивана Мельнова в районе деревни Буйничи был одной из страниц успешной операции по освобождению Могилёва, которая длилась 23 дня. О том, что лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза, он так и не узнал – погиб, правда, в другом бою.

Тот самый немецкий дот сохранился. Сегодня – это территория местного колледжа. По чертежам и воспоминаниям старожилов полностью восстановлено вражеское укрепление. Часть экспонатов в музей под открытым небом передали военные. Это место наверняка войдёт в туристический маршрут военной истории города. Тем более, что расположено оно недалеко рядом с Буйничским полем. А сегодня ко всем военным памятникам в Могилёве легли цветы.