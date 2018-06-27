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В Витебске судят банду насильников
Продолжаются слушания по резонансному делу орудовавшей в Полоцке банды насильников. 28 июня прошло заседание в Витебском областном суде. Первые слушания по данному уголовному делу начались в прошлом месяце.
На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, двоим из которых по 52 года, одному – 37, самому младшему – 35 лет.
Им инкриминируется убийство, изнасилование, похищение человека, повлекшее смерть, групповые изнасилования, разбой и насильственные действия сексуального характера,
Бандиты совершали преступления в Полоцке и Новополоцке с 1999 года. Следствие установило около 50 фактов злодеяний, включая такие тяжкие, как убийство, изнасилование, похищение и др.
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Продолжаются слушания по резонансному делу орудовавшей в Полоцке банды насильников. 28 июня прошло заседание в Витебском областном суде. Первые слушания по...
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