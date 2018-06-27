В Витебске судят банду насильников

На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, двоим из которых по 52 года, одному – 37, самому младшему – 35 лет.

сообщает belnovosti.by Им инкриминируется убийство, изнасилование, похищение человека, повлекшее смерть, групповые изнасилования, разбой и насильственные действия сексуального характера,belnovosti.by









Бандиты совершали преступления в Полоцке и Новополоцке с 1999 года. Следствие установило около 50 фактов злодеяний, включая такие тяжкие, как убийство, изнасилование, похищение и др.



