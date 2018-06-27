|
ЦТ по математике на 100 баллов сдали 155 человек
Централизованное тестирование по математике на 100 баллов сдали 155 человек, сообщила БелТА.
В прошлом году таких было 69 человек.
Средний балл ЦТ по предмету составил 32,32, в прошлом году он был 27,21.
Ноль баллов по математике набрали 52 человека. Математика являлась одним из самых популярных предметов централизованного тестирования — более 45,2 тысячи абитуриентов зарегистрировались на нее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование по математике на 100 баллов сдали 155 человек, сообщила БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)