ЦТ по математике на 100 баллов сдали 155 человек

В прошлом году таких было 69 человек.





Средний балл ЦТ по предмету составил 32,32, в прошлом году он был 27,21.





Ноль баллов по математике набрали 52 человека. Математика являлась одним из самых популярных предметов централизованного тестирования — более 45,2 тысячи абитуриентов зарегистрировались на нее.



