Статистика: в каких странах живут белорусские эмигранты

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В топ-5 государств, облюбованных уроженцами нашей страны, вошли Россия (765 тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 тысяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).





Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и на Коста-Рике, где проживало по 5 человек.





сообщает belmir.by, в 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире. Для сравнения,belmir.by, в 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире.





Затем количество белорусов-эмигрантов постепенно стало сокращаться. По оценке ООН, в 1995 году их было уже 1,7 млн человек, а в 2005-м – 1,6 млн. По этим же оценкам департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Беларуси в 2017 году постоянно проживали 1,1 млн иммигрантов.





В топ-5 государств, уроженцы которых выбрали нашу страну своим домом, входят Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Казахстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбекистан (15 тысяч).





Всего ООН насчитала в Беларуси приезжих более чем из 58 стран. Например, из Румынии и ОАЭ – по 22 человека, Италии и Ирландии – по 23, Эфиопии и Турции – по 24.





Если сравнивать с данными 1990 года, число иммигрантов в нашей стране сейчас также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.





Отметим, что в случае с Беларусью большое число эмигрантов в страны бывшего СССР и наоборот, иммигрантов оттуда – результат в основном не их переезда в постсоветское время, а былой мобильности в рамках Союза и последующего появления границ.



