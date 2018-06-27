Видеофакт: болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче в Нижнем Новгороде

Кадры появились в паблике "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".





На ролике видно, что болельщик с кокошником подходит к другому, одетому в костюм динозавра, и бьёт его по голове. Тот, в свою очередь, попытался якобы проглотить фаната.





Отмечается, что позднее стюарды увели динозавра с трибун, аргументируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.

Матч команды Швейцарии и сборной Коста-Рики завершился со счётом 2:2.



