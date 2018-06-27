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Видеофакт: болельщик в кокошнике подрался с динозавром на матче в Нижнем Новгороде
Позднее фаната в костюме вымершего вида вывели со стадиона, так как на стадионах запрещено носить одежду, скрывающую лицо.
Кадры появились в паблике "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте".
На ролике видно, что болельщик с кокошником подходит к другому, одетому в костюм динозавра, и бьёт его по голове. Тот, в свою очередь, попытался якобы проглотить фаната.
Отмечается, что позднее стюарды увели динозавра с трибун, аргументируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.
Матч команды Швейцарии и сборной Коста-Рики завершился со счётом 2:2.
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Позднее фаната в костюме вымершего вида вывели со стадиона, так как на стадионах запрещено носить одежду, скрывающую лицо.
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