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Еще Польска не згинела! Защитник Ян Беднарек признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между Японией и Польшей (0:1)
22-летний поляк забил единственный гол в этой встрече. А сборные Колумбии и Японии стали последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Сборной Колумбии для продолжения борьбы обязательно нужно было обыгрывать Сенегал, чтобы не зависеть от результата параллельного матча. Колумбийцы во втором тайме использовали свой шанс: после навеса Кинтеро с углового отличился защитник Мина. Сенегал — Колумбия 0:1.
Для Польши эта игра уже ничего не значила. Япония — Польша 0:1.
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Еще Польска не згинела! Защитник Ян Беднарек признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между Японией и Польшей (0:1)
22-летний поляк забил единственный гол в этой встрече. А сборные Колумбии и Японии стали последними участниками 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
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