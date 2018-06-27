Еще Польска не згинела! Защитник Ян Беднарек признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между Японией и Польшей (0:1)

Сборной Колумбии для продолжения борьбы обязательно нужно было обыгрывать Сенегал, чтобы не зависеть от результата параллельного матча. Колумбийцы во втором тайме использовали свой шанс: после навеса Кинтеро с углового отличился защитник Мина. Сенегал — Колумбия 0:1.













Для Польши эта игра уже ничего не значила. Япония — Польша 0:1.



