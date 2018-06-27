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«Беллакт» вышел в четвертьфинал Кубка бизнеса по футболу

28.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Беллакт» вышел в четвертьфинал Кубка бизнеса по футболу

«Кубок бизнеса по футболу» - крупнейший корпоративный футбольный турнир, который уже третий год проводится среди белорусских компаний. 27 июня завершился групповой этап турнира. В течение следующих двух недель будет определена лучшая корпоративная футбольная команда года.

По результатам группового этапа были определены 16 команд, которые прошли в 1/8 финала и продолжат борьбу за кубок. Среди вышедших в play-offи команда «Беллакт». Для команды из Волковыска это уже не первая игра в турнире, в 2016 году «Беллакт» показала хороший результат и дошла до 1/4 финала. В этом году команда явно настроена преодолеть и этот рубеж, в отборочных играх команда заняла лидирующее место в своей группе. Игрок команды «Беллакт» Павел Протасевич за прошедшие пять игр забил 7 голов Сегодня в 1/8 «Беллакт» встретился с командой айтишников  «LWO», занявшей 4-е место в своей подгруппе. Шапкозакидательское отношение волковычан чуть не сыграло с ними злую шутку. Ведя после первого тайма 3:0 молочники умудрились попустить столько же во втором и победителя пришлось выявлять с помощью пенальти. 5:4 победа «Беллакт»! В четвертьфинале волковычане встретятся с «БелАЗ», разгромившим «Кодверкс» 11:1. Матч состоится 4 июля в 19 часов.

Борьба за звание «Лучшей любительской корпоративной футбольной команды» в 2018 продолжится до начала июля. Лучшие корпоративные команды поборются за главный приз турнира – кубок, созданный вручную литовским художником по стеклу Ремигиюсом Крюкасом. Команда-победительница также получит отдых в коттедже Robinson Club, прогулку по Минску на двухэтажном экскурсионном автобусе Minsk City Tour и возможность участия в чемпионате Европы среди корпоративных команд, который состоится в Словении. Финал турнира «Кубок бизнеса по футболу» пройдет 7 июля в Минске.

 

 

 

«Беллакт» вышел в плей-офф Кубка бизнеса

 

 

 

Команда волковысского ОАО «Беллакт» сыграет на

«Кубке бизнеса по футболу 2018»

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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«Кубок бизнеса по футболу» - крупнейший корпоративный футбольный турнир, который уже третий год проводится среди белорусских компаний. 27...
 
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