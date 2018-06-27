Эхо войны: под Минском нашли «котлован смерти» с немецкими гильзами

В белорусском городе Несвиж обнаружили место массового расстрела времен Великой Отечественной войны. О раскопках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Это место теперь называют «котлованом смерти». Найдены останки почти тысячи человек и множество гильз с немецкой гравировкой. Страшные находки шокировали даже опытных поисковиков. Все указывает на то, что здесь каратели проводили массовые расстрелы. Среди жертв жестокой расправы – женщины, дети и пленные красноармейцы. Установить личности погибших будет непросто. Не помогут и солдатские медальоны.

«На бумажном вкладыше нанесены данные: фамилия, имя, отчество, звание, откуда призван, домашний адрес. К сожалению, бытовало суеверие среди бойцов: если вкладыш заполнишь – с войны не вернешься. Поэтому, либо находим пустые капсулы, либо с вкладышами, которые не заполнены», – объяснил командир взвода 52-го специализированного поискового батальона Алексей Куцук.

Пол и возраст останков определяют по личным вещам: женские гребни, часы, очки, ботинок пятилетнего ребенка. Историки говорят, расстреливали фашисты в спешке, даже не забрали ценные вещи.

На неизвестном захоронении поисковики трудятся с мая. А началось с того, что во время строительства нового микрорайона экскаватор выкопал кости. Сегодня из земли извлечены 960 погибших.

«При раскопках самое главное – не повредить останки. Надо уважительно относиться к ним. Если аккуратно работать, то все нормально получается. Зачищаем, копаем», – отметил сапер Сергей Старовойтов.

В годы Великой Отечественной на территории района замучили и расстреляли более десяти тысяч человек. Проводить раскопки в таких местах тяжело морально. Специалистам помогают военные.

«Мы подбираем солдат, чтобы они были с высшим образованием, чтобы знали историю. Проводим с ними работу, чтобы не боялись работать с костными останками. Это психологическая подготовка», – сказал начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Минобороны Беларуси Сергей Воронович.

Теперь вместо братской могилы у каждого погибшего будет своя. Когда работы полностью завершатся, здесь установят памятный знак жертвам нацистских преступлений.