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Эхо войны: под Минском нашли «котлован смерти» с немецкими гильзами
28.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В белорусском городе Несвиж обнаружили место массового расстрела времен Великой Отечественной войны. О раскопках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Это место теперь называют «котлованом смерти». Найдены останки почти тысячи человек и множество гильз с немецкой гравировкой. Страшные находки шокировали даже опытных поисковиков. Все указывает на то, что здесь каратели проводили массовые расстрелы. Среди жертв жестокой расправы – женщины, дети и пленные красноармейцы. Установить личности погибших будет непросто. Не помогут и солдатские медальоны.
Пол и возраст останков определяют по личным вещам: женские гребни, часы, очки, ботинок пятилетнего ребенка. Историки говорят, расстреливали фашисты в спешке, даже не забрали ценные вещи.
На неизвестном захоронении поисковики трудятся с мая. А началось с того, что во время строительства нового микрорайона экскаватор выкопал кости. Сегодня из земли извлечены 960 погибших.
В годы Великой Отечественной на территории района замучили и расстреляли более десяти тысяч человек. Проводить раскопки в таких местах тяжело морально. Специалистам помогают военные.
Теперь вместо братской могилы у каждого погибшего будет своя. Когда работы полностью завершатся, здесь установят памятный знак жертвам нацистских преступлений.
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Найдены останки почти тысячи человек и множество гильз с немецкой гравировкой.
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