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Домрачева и Бьорндален: Решили отметить спортивную пенсию одним днем на море

28.06.2018 21:16 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, 25 июня объявившая о завершении спортивной карьеры, в своем инстаграме поделилась фото с отдыха, куда она отправилась вместе со своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

— Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море, — оставила подпись к фото знаменитая биатлонистка.


Фото: instagram.com/dadofun


Во время своей понедельничной пресс-конференции Дарья Домрачева, говоря о планах на ближайшее время, сказала, что сейчас собирается наладить быт и побыть дома в спокойной атмосфере:

— Наша планета прекрасна, и есть много мест на земле, куда я бы хотела отправиться. Но сейчас мечтаю провести какое-то время дома, привести в порядок бытовую жизнь. Постоянно приезжая и уезжая на соревнования, я с трудом разбиралась с большим количеством сумок и экипировки. Большой отдых тоже последует, но позже. А где именно — для меня не столь важно. Главное, чтобы близкие были рядом. Планируем ли пополнить состав нашей биатлонной семьи? Поживем — увидим, но в ближайшие девять месяцев точно нет.

В июле 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре того же года у пары родилась дочь Ксения.

44-летний Бьорндален, на счету которого 95 кубковых побед и восемь золотых медалей Олимпиад, в апреле 2018-го завершил карьеру по рекомендации врачей.

 
 
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Дарья Домрачева, 25 июня объявившая о завершении спортивной карьеры, поделилась фото с отдыха, куда она отправилась вместе со своим мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
 
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