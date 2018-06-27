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Домрачева и Бьорндален: Решили отметить спортивную пенсию одним днем на море
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, 25 июня объявившая о завершении спортивной карьеры, в своем
— Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море, — оставила подпись к фото знаменитая биатлонистка.
Во время своей понедельничной пресс-конференции Дарья Домрачева, говоря о планах на ближайшее время, сказала, что сейчас собирается наладить быт и побыть дома в спокойной атмосфере:
— Наша планета прекрасна, и есть много мест на земле, куда я бы хотела отправиться. Но сейчас мечтаю провести какое-то время дома, привести в порядок бытовую жизнь. Постоянно приезжая и уезжая на соревнования, я с трудом разбиралась с большим количеством сумок и экипировки. Большой отдых тоже последует, но позже. А где именно — для меня не столь важно. Главное, чтобы близкие были рядом. Планируем ли пополнить состав нашей биатлонной семьи? Поживем — увидим, но в ближайшие девять месяцев точно нет.
В июле 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а в октябре того же года у пары родилась дочь Ксения.
44-летний Бьорндален, на счету которого 95 кубковых побед и восемь золотых медалей Олимпиад, в апреле 2018-го
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Дарья Домрачева, 25 июня объявившая о завершении спортивной карьеры, поделилась фото с отдыха, куда она отправилась вместе со своим мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
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