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Криптовалюты в ближайшее десятилетие могут стать новой мировой валютой

28.06.2018 21:35 — Разное | ОНТ  
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Биткоин вместо доллара. Такое мнение на встрече с журналистами в Гродно высказал известный российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, долларовая модель мира ослабевает и замены ей пока нет. В отличие от евро и юаня, криптовалюты – более независимая система. А значит, вполне может стать лидирующей. И тот, кто уже сегодня начнёт развивать электронную экономику, будет иметь в руках действенный инструмент. Беларусь, по мнению эксперта, от этого только выиграет. Первый шаг уже сделан – это Декрет о развитии цифровой экономики.

Михаил Хазин, экономист, публицист (Россия): «Я думаю, что очень усилится евразийская интеграция по объективным причинам. Я думаю, что будет меняться экономическая модель в России в том числе. К этому есть определённые тенденции. Но у Беларуси (в силу более простой модели управления) есть шансы на то, чтобы вновь оказаться впереди всех, как это было в середине 90-ых». 

Михаил Хазин известен смелыми прогнозами в развитии мировой экономики. Правда, когда точно тот же доллар сойдёт с дистанции или как будет работать новая система, пока говорить не берётся.

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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​Биткоин вместо доллара. Такое мнение на встрече с журналистами в Гродно высказал известный российский экономист Михаил Хазин.
 
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