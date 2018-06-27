Криптовалюты в ближайшее десятилетие могут стать новой мировой валютой

Биткоин вместо доллара. Такое мнение на встрече с журналистами в Гродно высказал известный российский экономист Михаил Хазин.

По мнению эксперта, долларовая модель мира ослабевает и замены ей пока нет. В отличие от евро и юаня, криптовалюты – более независимая система. А значит, вполне может стать лидирующей. И тот, кто уже сегодня начнёт развивать электронную экономику, будет иметь в руках действенный инструмент. Беларусь, по мнению эксперта, от этого только выиграет. Первый шаг уже сделан – это Декрет о развитии цифровой экономики.

Михаил Хазин, экономист, публицист (Россия): «Я думаю, что очень усилится евразийская интеграция по объективным причинам. Я думаю, что будет меняться экономическая модель в России в том числе. К этому есть определённые тенденции. Но у Беларуси (в силу более простой модели управления) есть шансы на то, чтобы вновь оказаться впереди всех, как это было в середине 90-ых».

Михаил Хазин известен смелыми прогнозами в развитии мировой экономики. Правда, когда точно тот же доллар сойдёт с дистанции или как будет работать новая система, пока говорить не берётся.