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Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00

28.06.2018 21:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сейчас по центру Минска идет колонна тяжелой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00

28 июня вторая генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона. Тренировка начнется поздно вечером, но танкам, бронетранспортерам нужно же еще доехать до стелы «Минск – город-герой». В параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Колонна растянется почти на три километра.

Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00

И сейчас у нас есть возможность увидеть движение. С нами на связи наш корреспондент Алена Сырова.

Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00
Алена Сырова, СТВ:
Еще задолго до того, как перекрыли движение по главной транспортной магистрали столицы, все тротуары буквально «облепили» зрители, желающие на расстоянии нескольких метров полюбоваться всей мощью белорусской армии. Наверное, интереснее всего самым маленьким зрителям, маленьким белорусам. Насчет количества селфи не знаю, но, думаю, если вечером промониторить социальные сети, наберется несколько сотен постов

По звукам и картинке за моей спиной вы можете убедиться – танки уже в городе. Для того, чтобы парад ко Дню Независимости прошел максимально гладко, репетировать механизированная колонна начала еще в мае. Правда, все это проходило на аэродроме «Липки», а 26 июня впервые в 2018 году вся техника опробовала праздничный маршрут в городе. И сегодня, по традиции, механизированную колонну возглавляет танк Т-34. Именно эта легендарная машина первой ворвалась в тогда еще оккупированный Минск – 3 июля 1944 года.


Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00

За ним проследовала вся техническая наземная мощь белорусской армии дня сегодняшнего. Это и бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня «БелГрад», гаубицы «Гвоздика», минометные комплексы «Сани», «Смерч» и гордость отечественного военпрома «Полонез», зенитные ракетные комплексы «С-300ПС», «Оса-АКМ» и «Тор-М2», ракетный комплекс «Точка», автомобили «Богатырь», бронеавтомобили «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс с красивым и белорусским названием «Бусел-10».

Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00

Всего в парадном строю – 23 парадных расчета, проще говоря, 250 единиц боевой техники. Кстати, около 30 % техники представленной на параде, модернизированы и сделаны на белорусских предприятиях.  Большая часть колонны проследовала по проспекту Машерова, там она будет ожидать начало генеральной репетиции, которая начнется в 22.00 и продлится до глубокой ночи.

Минчане и гости столицы пользуются возможностью, чтобы увидеть ночной парад. Если вы еще не решили, как провести вечер, присоединяйтесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сейчас по центру Минска идет колонна тяжелой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня вторая генеральная репетиция парада...
 
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