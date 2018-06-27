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Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00
Новости Беларуси. Сейчас по центру Минска идет колонна тяжелой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 июня вторая генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона. Тренировка начнется поздно вечером, но танкам, бронетранспортерам нужно же еще доехать до стелы «Минск – город-герой». В параде примут участие около четырех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Колонна растянется почти на три километра.
И сейчас у нас есть возможность увидеть движение. С нами на связи наш корреспондент Алена Сырова.
По звукам и картинке за моей спиной вы можете убедиться – танки уже в городе. Для того, чтобы парад ко Дню Независимости прошел максимально гладко, репетировать механизированная колонна начала еще в мае. Правда, все это проходило на аэродроме «Липки», а 26 июня впервые в 2018 году вся техника опробовала праздничный маршрут в городе. И сегодня, по традиции, механизированную колонну возглавляет танк Т-34. Именно эта легендарная машина первой ворвалась в тогда еще оккупированный Минск – 3 июля 1944 года.
За ним проследовала вся техническая наземная мощь белорусской армии дня сегодняшнего. Это и бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня «БелГрад», гаубицы «Гвоздика», минометные комплексы «Сани», «Смерч» и гордость отечественного военпрома «Полонез», зенитные ракетные комплексы «С-300ПС», «Оса-АКМ» и «Тор-М2», ракетный комплекс «Точка», автомобили «Богатырь», бронеавтомобили «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс с красивым и белорусским названием «Бусел-10».
Всего в парадном строю – 23 парадных расчета, проще говоря, 250 единиц боевой техники. Кстати, около 30 % техники представленной на параде, модернизированы и сделаны на белорусских предприятиях. Большая часть колонны проследовала по проспекту Машерова, там она будет ожидать начало генеральной репетиции, которая начнется в 22.00 и продлится до глубокой ночи.
Минчане и гости столицы пользуются возможностью, чтобы увидеть ночной парад. Если вы еще не решили, как провести вечер, присоединяйтесь.
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Колонной по главной улице: в Минске военная техника проследовала к месту начала генеральной репетиции парада, которая начнется в 22.00
Новости Беларуси. Сейчас по центру Минска идет колонна тяжелой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня вторая генеральная репетиция парада...
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