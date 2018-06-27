ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

28.06.2018 21:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Такой подарок жителям многоэтажек на Рафиева сделали представители «Белтелекома». В честь открытия устроили праздник. Дети поучаствовали в конкурсах и викторинах. Взрослые смогли получить консультацию специалистов.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Александр Стрижень, директор ГП ЖЭУ № 4 Московского района:
Это первая площадка. Я надеюсь, что в дальнейшем на примере предприятия «Белтелеком» остальные предприятия также начнут оказывать поддержку.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Татьяна Трипутень, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов РУП «Белтелеком»:
Мы зачастую сетуем, что наши дети больше времени проводят с гаджетами. Я думаю, что наши горки позволят детям заниматься не только своими любимыми интернет-игрушками, но и проводить время во дворе.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Местный житель:
Хороший праздник, всё красиво. Дети будут очень довольны, я уверен. Хорошая горка.

Хотя проекту меньше года, игровыми комплексами уже порадовали жителей 13 городов страны. В Год малой родины комфортных мест для детского отдыха станет больше.

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске судят банду насильников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика