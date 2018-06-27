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Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку
Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такой подарок жителям многоэтажек на Рафиева сделали представители «Белтелекома». В честь открытия устроили праздник. Дети поучаствовали в конкурсах и викторинах. Взрослые смогли получить консультацию специалистов.
Александр Стрижень, директор ГП ЖЭУ № 4 Московского района:
Татьяна Трипутень, заместитель директора по продажам и обслуживанию клиентов РУП «Белтелеком»:
Местный житель:
Хотя проекту меньше года, игровыми комплексами уже порадовали жителей 13 городов страны. В Год малой родины комфортных мест для детского отдыха станет больше.
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Не только игры в интернете, но и во дворе. «Белтелеком» презентовал минскому двору детскую игровую площадку
Новости Беларуси. Праздник в каждый двор. Новая детская игровая площадка появилась в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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