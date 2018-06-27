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«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич
Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
То бок, набытым. Гэта лічылася ўжо такім большым палётам.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Валентина Адамович:
Ходзяць у гэтых строях на некія імпрэзы, танцы ладзяць.
Дмитрий Боярович:
И это неслучайно. Ведь Налибокская пуща и сейчас – место удивительной красоты.
Но имение в пуще – а совсем не Франция, Египет или Индия – притягивало его особенно.
Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Я считаю, что, во многом, и поэтому традиции сохранились.
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«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич
Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех. Первый в Беларуси фотограф-художник связан с...
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