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«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

28.06.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.

Первый в Беларуси фотограф-художник связан с этой землей.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць. Мы бачым вельмі прыгожых жанчын, апранутых у традыцыйны галаўны ўбор – чапец, на які навязвалася хустка.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Мы бачым іх не ў тканым аддзенні, а ў крамным.

То бок, набытым. Гэта лічылася ўжо такім большым палётам.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Дмитрий Боярович, СТВ:
Усё гэта – выдатная прыкмета часу. Глядзіш і бачыш, як жыли, як апраналіся, як выглядалі.

Валентина Адамович:
Зараз жа стала вельмі модна. Шмат дзяўчат сустракаем, якія апрануты – робяць рэканструкцыю строяў мясцовых.

Дзе яны жылі, ці дзе ім падабаецца.

Ходзяць у гэтых строях на некія імпрэзы, танцы ладзяць.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Дмитрий Боярович:
А вот пейзажные фото Бенедикт Тышкевич делал именно здесь.

На этой опушке когда-то находился его охотничий домик.

И это неслучайно. Ведь Налибокская пуща и сейчас – место удивительной красоты.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Талантливый, с блестящим образованием, граф много путешествовал.

Но имение в пуще – а совсем не Франция, Египет или Индия – притягивало его особенно. 

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Он в то же время был заядлым охотником. Создал у этой резиденции зверинец. Вольеры, в которых содержались редкие экзотические животные. Вёл серьёзную охрану пущи.

Проводил охоты, но рачительно.

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Я считаю, что, во многом, и поэтому традиции сохранились.

И люди относятся рачительно к лесу и животным.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех. Первый в Беларуси фотограф-художник связан с...
 
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