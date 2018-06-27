«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

Легенда Воложинского района – Бенедикт Тышкевич. Для тех, кто интересуется фотографией, его имя – притча во языцех.

Первый в Беларуси фотограф-художник связан с этой землей.





Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:

Мы бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць. Мы бачым вельмі прыгожых жанчын, апранутых у традыцыйны галаўны ўбор – чапец, на які навязвалася хустка.





Мы бачым іх не ў тканым аддзенні, а ў крамным.

То бок, набытым. Гэта лічылася ўжо такім большым палётам.





Дмитрий Боярович, СТВ:

Усё гэта – выдатная прыкмета часу. Глядзіш і бачыш, як жыли, як апраналіся, як выглядалі.

Валентина Адамович:

Зараз жа стала вельмі модна. Шмат дзяўчат сустракаем, якія апрануты – робяць рэканструкцыю строяў мясцовых.

Дзе яны жылі, ці дзе ім падабаецца.

Ходзяць у гэтых строях на некія імпрэзы, танцы ладзяць.





Дмитрий Боярович:

А вот пейзажные фото Бенедикт Тышкевич делал именно здесь.

На этой опушке когда-то находился его охотничий домик.

И это неслучайно. Ведь Налибокская пуща и сейчас – место удивительной красоты.





Талантливый, с блестящим образованием, граф много путешествовал.

Но имение в пуще – а совсем не Франция, Египет или Индия – притягивало его особенно.





Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Он в то же время был заядлым охотником. Создал у этой резиденции зверинец. Вольеры, в которых содержались редкие экзотические животные. Вёл серьёзную охрану пущи.

Проводил охоты, но рачительно.





Я считаю, что, во многом, и поэтому традиции сохранились.

И люди относятся рачительно к лесу и животным.