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«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

28.06.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

И солист «Дроздов» – лишь паззл в мозаике их богатств.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сівіца – малая радзіма бацькі Ядзвігі Паплаўскай. Нашай народнай артысткі.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Мы вельмі гэтым ганарымся. Канстанцін Іосіфавіч – гэта «зорка» для івянецкіх музыкаў. Ён стварыў квартэт баяністаў, з якім аб’ехалі ўсе рэспублікі былого Савецкага Саюза. Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць.

Што такі ўнікальны чалавек.

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

И вось ён проста прыязджаў.

Проста працаваў, нотами сваімі дзяліўся.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест. И солист «Дроздов»...
 
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