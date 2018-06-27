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«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской
Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
И вось ён проста прыязджаў.
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Музыка, наряду с большой политикой (все знают, что Шимон Перес, один из президентов Израиля, родился на Воложинщине) – это визитка здешних мест. И солист «Дроздов»...
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