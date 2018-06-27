«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта.





И, конечно – магазин.

Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики». Конфеты, которых в детстве слаще не было.

Виталий Карпанов:

Сейчас бутылки принимают?

Продавщица:

Да.

Виталий Карпанов:

А почём 0,5 пустая?





Продавщица:

8 копеек.

Виталий Карпанов:

А дети приходят? На конфеты меняют?

Продавщица:

Не особо. Хотя, да, иногда.

Виталий Карпанов:

А мы, в своё время, только на этом и жили.