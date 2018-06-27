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«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

28.06.2018 20:51 — Разное | СТВ  
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Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта.

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

И, конечно – магазин.

Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики». Конфеты, которых в детстве слаще не было. 

Виталий Карпанов:
Сейчас бутылки принимают?

Продавщица:
Да.

Виталий Карпанов:
А почём 0,5 пустая?

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

Продавщица:
8 копеек.

Виталий Карпанов:
А дети приходят? На конфеты меняют?

Продавщица:
Не особо. Хотя, да, иногда.

Виталий Карпанов:
А мы, в своё время, только на этом и жили.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта. И, конечно – магазин. Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики»....
 
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