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«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял
Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта.
Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики». Конфеты, которых в детстве слаще не было.
Виталий Карпанов:
Продавщица:
Виталий Карпанов:
Продавщица:
Виталий Карпанов:
Продавщица:
Виталий Карпанов:
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Мехдвор, улица Молодёжная, школа в конце села, почта. И, конечно – магазин. Здесь полуодетая летом детвора обменивала собранные бутылки на «Золотые ключики»....
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