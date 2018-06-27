«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать: как Карпанов музыке учился

Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному.

Музыкальным инструментам.





Виталий Карпанов:

Эта комната она манила. Она прямо меня влекла. Потому что там была гитара.

У меня не было своего инструмента.

Там были клавиши. И мы приходили, и у нас здесь вот организовалась первая маленькая группа. Я прямо на этом стульчике играл.





Шкварчал что-то на гитаре. Я не понимал, что зажимать.

Я никогда об этом никому не рассказывал.

Так сильно хотелось заниматься музыкой и быть артистом. И именно это пошло отсюда.