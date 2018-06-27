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«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать: как Карпанов музыке учился
Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному.
Виталий Карпанов:
Там были клавиши. И мы приходили, и у нас здесь вот организовалась первая маленькая группа. Я прямо на этом стульчике играл.
Шкварчал что-то на гитаре. Я не понимал, что зажимать.
Так сильно хотелось заниматься музыкой и быть артистом. И именно это пошло отсюда.
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«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать: как Карпанов музыке учился
Заманивала в сельский клуб подростка возможность прикоснуться к священному. Музыкальным инструментам. Виталий Карпанов:Эта комната она манила. Она прямо меня...
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