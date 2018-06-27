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Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»
В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю.
Виталий Карпанов:
И, как правило, деревенский бильярд – он на что?
Немало я пляшек проиграл, пока не научился играть.
Но не сам бильярд заманивал сюда подростка. А возможность прикоснуться к священному. Музыкальным инструментам, хранящимся рядом.
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Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»
В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю. За то, что гонял шары. Виталий Карпанов:Тот ещё стол сохранился теннисный. Я...
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