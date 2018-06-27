Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

В этой комнате Карпанов тоже срывал аплодисменты. Только совсем по другому случаю.

За то, что гонял шары.

Виталий Карпанов:

Тот ещё стол сохранился теннисный. Я такой бильярдист, потому что с детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли.





И, как правило, деревенский бильярд – он на что?

На пляшку.

Немало я пляшек проиграл, пока не научился играть.

Но не сам бильярд заманивал сюда подростка. А возможность прикоснуться к священному. Музыкальным инструментам, хранящимся рядом.