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«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

28.06.2018 20:50 — Разное | СТВ  
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Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим.

Виталий Карпанов:
У нас основной зал здесь был. Это же всё колхозное было здание. Ух, ты.

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Тут сейчас дискотека, а раньше были в этом месте же стулья.

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями.

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

И хоть первый перфоманс был неудачным, после него Виталик понял: музыка – это его. Уже потом – спустя несколько лет после дебюта, на котором начинающего артиста постигло фиаско, он сыграет здесь снова.

Но с триумфом.

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов:
Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе.

Мы собрали тут весь этот зал.

Это впечатляло. Я здесь вырос, и когда ты здесь играешь, и тебе аплодируют – это ощущение было невероятное.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова. Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим. Виталий...
 
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