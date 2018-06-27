«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.





Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим.

Виталий Карпанов:

У нас основной зал здесь был. Это же всё колхозное было здание. Ух, ты.





Тут сейчас дискотека, а раньше были в этом месте же стулья.





Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями.





И хоть первый перфоманс был неудачным, после него Виталик понял: музыка – это его. Уже потом – спустя несколько лет после дебюта, на котором начинающего артиста постигло фиаско, он сыграет здесь снова.

Но с триумфом.





Виталий Карпанов:

Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе.

Мы собрали тут весь этот зал.

Это впечатляло. Я здесь вырос, и когда ты здесь играешь, и тебе аплодируют – это ощущение было невероятное.