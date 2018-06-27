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«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе
Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова.
Виталий Карпанов:
Тут сейчас дискотека, а раньше были в этом месте же стулья.
Вот эта сцена, на которой я вышел первый раз перед нашими жителями.
И хоть первый перфоманс был неудачным, после него Виталик понял: музыка – это его. Уже потом – спустя несколько лет после дебюта, на котором начинающего артиста постигло фиаско, он сыграет здесь снова.
Виталий Карпанов:
Это впечатляло. Я здесь вырос, и когда ты здесь играешь, и тебе аплодируют – это ощущение было невероятное.
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«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе
Виталий Карпанов направился в место, без которого не было бы ни «Дроздов», ни музыканта Карпанова. Сельский клуб, где каждый метр – дорог и любим. Виталий...
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