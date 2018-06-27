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«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает
Дмитрий Боярович, СТВ:
Полдень.
Которые ещё пару лет назад едва держались.
Прохудившаяся крыша, «буржуйка», деревянный пол.
Для каждого, кто живет неподалёку.
Александр Чурило, настоятель церкви святых Космы и Дамиана:
Восстановил храм, прежде всего, вот этот человек.
Глава одного из крупных банков Беларуси сам родился в Вишнево.
Уникальные, византийского типа – они украсили стены и потолок провинциальной церкви.
Сергей Костюченко, председатель правления банка:
Я сам и друзья, которые вкладывают. Это очень красивое место. Я с гордостью говорю, что я родился в Вишнево.
Церковь в Вишнево – краеугольный камень надежды, любви и преданности к родной земле. Феникс, восставший из пепла. Впереди у которого – только счастливый полёт.
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Дмитрий Боярович, СТВ:Деревня Вишнево. Место, по-своему, уникальное. Малая родина больших дел. Здесь, вдыхая чистый весенний воздух, как нигде понимаешь: ты – на...
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