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«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

28.06.2018 20:49 — Разное | СТВ  
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Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Дмитрий Боярович, СТВ:
Я ведаю, што Валожыншчына – гэта малая радзіма унікальнай керамікі. Вы прыклад трымаеце у руках. Раскажыце, што гэта за кераміка такая. Чым яна знакамітая?

Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Па-першае, Івянецкая кераміка заўсёды была паліваная.

Яна бліскучая.

Спрабавалі розныя спосабы, каб зрабіць кераміку прыгожай.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Посуда с фландровкой когда-то считалась утилитарной.

Её было много в домах шляхты. И конечно – у Сологубов. Старинного рода, владевшего Ивенецким графством. Она и сегодня украшает дома местных жителей.

Валентина Адамович:
Фляндроўка – выраб адразу на станочку пакрываецца ангобам – глінай з пігментам. Палоскі расчэрчвалі спецыяльным грабенчыкам. І тады атрымліваліся хвалі.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

В мастерской Владимира Бонифациевича без такой утвари не обходится. А делает он её сам.

Гончарством ремесленник занимается треть века.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Владимир Сосновский, гончар:
Когда своими руками сделаешь что-то, кувшин, такое приятное ощущение. Вращение это. Появление формы. Не рассказать словами.

Ощущение какого-то богатства.

Дороже денег. Купил бы – это не то. А вот когда выточишь – ощущение, что дороже того, что ты купил.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Под руководством потомственного гончара и мы пробуем прикоснуться к истории. И лепим кувшин в уникальной Ивенецкой технике.

Первое в этом деле – «отцентровать» глину.

То есть, придать контуры будущему изделию. Гончар советует: главное, чтобы ремесленник управлял глиной. А не наоборот.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Впереди, собственно, фландровка.

Волнистые линии наносят при небольших оборотах гончарного станка.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

В идеале, линии украшают поливкой.

В основном – красно-зелёных цветов. Но для этого нужно несколько дней. Чтобы кувшин остыл.

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Дмитрий...
 
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