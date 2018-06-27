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«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике
Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Валентина Адамович, директор Ивенецкого музея традиционной культуры:
Спрабавалі розныя спосабы, каб зрабіць кераміку прыгожай.
Её было много в домах шляхты. И конечно – у Сологубов. Старинного рода, владевшего Ивенецким графством. Она и сегодня украшает дома местных жителей.
Валентина Адамович:
В мастерской Владимира Бонифациевича без такой утвари не обходится. А делает он её сам.
Владимир Сосновский, гончар:
Дороже денег. Купил бы – это не то. А вот когда выточишь – ощущение, что дороже того, что ты купил.
Под руководством потомственного гончара и мы пробуем прикоснуться к истории. И лепим кувшин в уникальной Ивенецкой технике.
То есть, придать контуры будущему изделию. Гончар советует: главное, чтобы ремесленник управлял глиной. А не наоборот.
Волнистые линии наносят при небольших оборотах гончарного станка.
В основном – красно-зелёных цветов. Но для этого нужно несколько дней. Чтобы кувшин остыл.
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«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике
Это здание – сердце Ивенца. В фондах музея – 3 тысячи экспонатов. Здесь, как нигде, знают, чем богат район. И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Дмитрий...
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