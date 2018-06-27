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«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи
В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый.
Вот – приятель, встретившийся по пути.
Вот – местный библиотекарь.
Белоруска:
Здоровается.
Виталий Карпанов:
У нас была такая шутка: «Вчера на дискотеке обманул Иосифовну. А как? Ну, заплатил, и не танцевал».
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«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи
В агрогородке Сивица, где прошло детство Виталия Карпанова, «звезду» знает каждый. И о каждом знает сам музыкант. Вот – приятель, встретившийся по пути. Вот –...
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