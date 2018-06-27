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Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»
В родную деревню музыканта тянет постоянно. Ещё бы: дел много. Вот с порога справляется у родителей: о поросятах, о ремонте, о посевной.
Виталий Карпанов:
И здесь он – всё тот же Виталик. Сын почтальонши. Помогающий маме разносить газеты. И мечтающий стать артистом.
Виталий Карпанов:
Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали.
Но пацаны постарше подписали ещё одну букву – Силас.
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Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»
В родную деревню музыканта тянет постоянно. Ещё бы: дел много. Вот с порога справляется у родителей: о поросятах, о ремонте, о посевной. Виталий Карпанов:Картошка,...
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