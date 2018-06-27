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На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ
Одна из музыкальных студий Минска.
Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.
«Правительственный ансамбль» – как ребята себя называют – отыграл тысячи концертов. Выпустил десятки клипов.
А совсем недавно дал «сольник» на главной сцене страны.
Успеху Виталий Карпанов – лидер «Дроздов» – обязан таланту, целеустремленности и харизме. Но особенно, пожалуй, другому. Тому, что предопределило его дорогу. Тому, что, как оказалось, глубже и важней.
Это здание – сердце Ивенца.
И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Уникальная керамика.
Из гончарной мастерской возвращаемся в экспозицию музея.
Ведь следующие экспонаты – с рогами и хвостами, в буквальном смысле, страшно интересны.
Дмитрий Боярович:
Валентина Адамович:
Работы культавыя. Яны магли знаходзіцца ў уніяцкім храме.
Ён мог стаяць у алтара і вернікаў глядзець – ці добра яны моляцца. Такім чынам, кожны мог выбіраць. Што ёсць Бог, а ёсць іншы бок жыцця.
И православной, и католической. В Воложинском районе – десятки церквей и костёлов. Но один храм – для местных жителей, всё-таки, особенный.
«Дрозды» – один из немногих коллективов, пропагандирующих деревенскую жизнь.
Валентина Карпанова:
Всё маленькое подрастающее поколение растет на его песнях. Как же нам не гордиться. Это же наша радость.
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Одна из музыкальных студий Минска. Репетицию здесь проводит группа «Дрозды». Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу. Эпатажному коллективу – 10...
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