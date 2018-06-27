На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Одна из музыкальных студий Минска.

Репетицию здесь проводит группа «Дрозды».

Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.





Эпатажному коллективу – 10 лет.

«Правительственный ансамбль» – как ребята себя называют – отыграл тысячи концертов. Выпустил десятки клипов.





А совсем недавно дал «сольник» на главной сцене страны.

С Президентским оркестром.

Успеху Виталий Карпанов – лидер «Дроздов» – обязан таланту, целеустремленности и харизме. Но особенно, пожалуй, другому. Тому, что предопределило его дорогу. Тому, что, как оказалось, глубже и важней.





Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»

«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи

Это здание – сердце Ивенца.

В фондах музея – 3 тысячи экспонатов.





Здесь, как нигде, знают, чем богат район.

И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Уникальная керамика.





«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Из гончарной мастерской возвращаемся в экспозицию музея.





Ведь следующие экспонаты – с рогами и хвостами, в буквальном смысле, страшно интересны.





Дмитрий Боярович:

Чэрці тут у вас стаяць. Самыя натуральныя.

Валентина Адамович:

Сапраўды, у нас ёсць дзве такія істоты у экспазіцыі.

І што цікава, асабліва, дарослыя чамусьці палохаюцца.

Работы культавыя. Яны магли знаходзіцца ў уніяцкім храме.





Што там мог чорцік рабіць?

Ён мог стаяць у алтара і вернікаў глядзець – ці добра яны моляцца. Такім чынам, кожны мог выбіраць. Што ёсць Бог, а ёсць іншы бок жыцця.





Этот край неразрывно связан с верой.

И православной, и католической. В Воложинском районе – десятки церквей и костёлов. Но один храм – для местных жителей, всё-таки, особенный.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать: как Карпанов музыке учился

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

«Дрозды» – один из немногих коллективов, пропагандирующих деревенскую жизнь.





Сивицу музыкант не раз снимал в клипах.









Валентина Карпанова:

Приезжает, к нам привозит нашего любимого внучка, который так тоже полюбил деревню, что все у него здесь друзья.

И поёт «Вёску».

Всё маленькое подрастающее поколение растет на его песнях. Как же нам не гордиться. Это же наша радость.





«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской