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День без автомобиля. Водителям предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября

28.06.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Бесплатная поездка. Водителям предлагают провести один день без автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатно проехаться в общественном транспорте можно будет 22 сентября при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации.

День без автомобиля проводится ежегодно во многих странах, и это дает свои результаты. В день акции выбросы от автомобилей загрязняющих веществ снижаются почти на 200 тонн.

День без автомобиля. Водителям предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если брать 2016 год, то этим правом воспользовалось около 4-5 тысяч автовладельцев. В 2017 году эта цифра подошла уже к 14,5 тысячам.

 
 
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Новости Беларуси. Бесплатная поездка. Водителям предлагают провести один день без автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Бесплатно...
 
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