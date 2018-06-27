День без автомобиля. Водителям предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября

Новости Беларуси. Бесплатная поездка. Водителям предлагают провести один день без автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатно проехаться в общественном транспорте можно будет 22 сентября при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации.

День без автомобиля проводится ежегодно во многих странах, и это дает свои результаты. В день акции выбросы от автомобилей загрязняющих веществ снижаются почти на 200 тонн.





Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если брать 2016 год, то этим правом воспользовалось около 4-5 тысяч автовладельцев. В 2017 году эта цифра подошла уже к 14,5 тысячам.