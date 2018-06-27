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День без автомобиля. Водителям предлагают бесплатно проехать в общественном транспорте 22 сентября
Новости Беларуси. Бесплатная поездка. Водителям предлагают провести один день без автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Бесплатно проехаться в общественном транспорте можно будет 22 сентября при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации.
День без автомобиля проводится ежегодно во многих странах, и это дает свои результаты. В день акции выбросы от автомобилей загрязняющих веществ снижаются почти на 200 тонн.
Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
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Новости Беларуси. Бесплатная поездка. Водителям предлагают провести один день без автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Бесплатно...
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