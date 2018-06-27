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«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

28.06.2018 20:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда доброе дело привело к соседским войнам. Яблоком раздора в доме на улице Мирошниченко стал пандус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

На 3 этаже дома живет инвалид. Раньше здесь были обычная лестница и съезд для детских колясок. Недавно для безбарьерного передвижения установили пандус. Возле него переложили плитку, убрав тротуарную ступеньку. Однако многие жильцы жалуются на внешний вид конструкции и узкий проход, в который, например, с мебелью не войдешь.

Администрация Советского района уверяет: пандус сделан по всем нормам и правилам. Сохранен угол уклона и ширина дорожки. Проход к подъезду расширили, насколько это было возможно, а не затронуть его было нельзя. Иначе пандус выходил бы на проезжую часть.

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

Оксана Шульга, житель дома:
Я не против самого пандуса, потому что у нас живет ребенок-инвалид, и это нужно. Но исполнение... Я понимаю, что всё это спиливать никто не будет, но хотя бы сделать это безопасно и удобно. Почему нет?

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

Вероника Рачковская, житель дома:
Обидно, люди похоже не понимают, для чего это. Если хорошо вдуматься – это жизненная необходимость.

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

Александр Пышняк, главный инженер:
Проект прошел государственную экспертизу. Для инвалида должны быть предусмотрены свои проходы. Меньше, чем он сейчас сделан, он быть не может.

«Это жизненная необходимость». Пандус в столичной многоэтажке стал причиной раздора между соседями

 
 
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Новости Беларуси. Когда доброе дело привело к соседским войнам. Яблоком раздора в доме на улице Мирошниченко стал пандус, сообщили в программе «Столичные...
 
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