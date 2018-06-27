«Беларусбанк» реализует программу, которая значительно упрощает отношения между производителем и потребителем

В первую очередь программа «Беларусбанка» рассчитана на малый и средний бизнес. Вне зависимости от того, чем занимаются предприятия или предприниматели: производством товаров или оказанием услуг. Благодаря такому «Мосту», производители могут быстрее найти клиентов.

Василий Тарамыкин, директор предприятия «Конте Трейд»: «Мы хотим, конечно же, нашу продукцию довести до каждого человека, для каждой точки Республики Беларусь. И не все субъекты хозяйствования имеют возможность рассчитываться быстро и вовремя за поставляемую продукцию. «Беларусбанк» и программа «Мост» помогают нам сделать вместе доступность нашего товара для каждого клиента».

Программа «Мост» выгодна продавцу (он получает моментальную оплату за свой товар) и покупателю (процентная ставка для партнёров «Беларусбанка» льготная, то есть кредиты практически бесплатные). И такое предложение многие уже успели оценить.

Александр Поливко, заместитель Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»: «Здесь реализуется так называемая схема B2B. Бизнес для бизнеса. В данном случае потребитель или получатель кредита, он заинтересован в получении конкретного товара. Имея на руках договор о партнёрстве, заключённый между банком и нашим партнёром-производителем товаров, это может быть рассрочка на 30, 60, 90 дней, на полгода. И этой услугой может воспользоваться любой клиент нашего партнёра. Кредит практически без уплаты процентов, потому что там – одна стотысячная доля процента. Клиент, не выходя из банка, может получить весь комплекс услуг. Мы готовы оказать помощь в регистрации, помощь в открытии счетов, помощь в бухгалтерском учёте».

Только с начала года по программе «Мост» «Беларусбанк» выдал кредитов на 85 миллионов рублей. База партнёров по всей Беларуси растёт. На сегодня поддержкой заручились более 900 организаций малого и среднего бизнеса.