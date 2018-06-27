«Человек дела-2018»: успешных руководителей предприятий чествовали во Дворце Республики

Делу – время, а человеку дела – заслуженную награду! Во Дворце Республики сегодня чествовали успешных руководителей предприятий.

Ежегодно жюри выбирает 12 лауреатов. В нынешнем году сделать это было особенно сложно – пришло 160 заявок. Все претенденты – с особой деловой хваткой и управленческим талантом. Каждому лауреату – своя номинация. К примеру, за поддержку аграрного сектора отметили молочное предприятие, которое знает, как навести порядок не только у себя, но и в хозяйствах, где закупают молоко.

Этот конкурс уже 22. В деловых кругах его называют «Оскаром» белорусского бизнеса. Есть и своя статуэтка. Вот только получают её зачастую только мужчины. Среди номинантов этого года – лишь одна женщина. Но организаторы надеются, что это исправимо – в недалёком будущем.