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Мирный с Освальдом не вышли в финал турнира в Анталье
Белорус Максим Мирный с австрийцем Филиппом Освальдом не смогли выйти в финал парного разряда на травяном турнире в турецкой Анталье с призовым фондом 486,145 евро.
В полуфинальном поединке Мирный и Освальд проиграли посеянному под 3-м номером дуэту из Нидерландов Сандер Арендс / Матве Мидделкоп — 6:7 (4:7), 3:6.
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Белорус Максим Мирный с австрийцем Филиппом Освальдом не смогли выйти в финал парного разряда на травяном турнире в турецкой Анталье.
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