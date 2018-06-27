Мирный с Освальдом не вышли в финал турнира в Анталье

Белорус Максим Мирный с австрийцем Филиппом Освальдом не смогли выйти в финал парного разряда на травяном турнире в турецкой Анталье с призовым фондом 486,145 евро.

В полуфинальном поединке Мирный и Освальд проиграли посеянному под 3-м номером дуэту из Нидерландов Сандер Арендс / Матве Мидделкоп — 6:7 (4:7), 3:6.