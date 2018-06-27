Азаренко перед Уимблдоном обыграла Монику Пуиг в выставочном матче на турнире The Boodles

Белоруска Виктория Азаренко (№ 87 рейтинга WTA), которая готовится к Уимблдону, обыграла Монику Пуиг (№ 72) из Пуэрто-Рико в выставочном матче на турнире The Boodles в лондонском комплексе «Сток Парк».

Виктория Азаренко победила со счетом 6:2, 6:2, отдав сопернице всего 4 гейма.



Фото с сайта vk.com/azarenka_vika





Следующий турнир в календаре Виктории Азаренко — Уимблдон. Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет в этом году 2−15 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Лучшими результатами Азаренко на этом турнире являются выходы в полуфиналы в 2011 и в 2012 годах. В прошлом году Виктория дошла здесь до четвертого круга, где потерпела поражение от Симоны Халеп.

Жеребьевка предстоящего Уимблдона состоится 29 июня.

Накануне стало известно, что Виктория Азаренко получила Wild Card на турнир Coupe Rogers в Монреале, который пройдет в августе.