"ВКонтакте" тестирует платежную систему VK Pay

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Новая платежная система получила название VK Pay. Комиссии при совершении платежей не будет.Система VK Pay позволяет переводить денежные средства максимально быстрым и удобным образом. На странице соцсети "ВКонтакте" будет создана и продолжит в дальнейшем свое развитие новая площадка электронной торговли для партнеров социальной сети.Представители соцсети обещают, что фаза тестирования уже в самом обозримом будущем сменится фазой полноценного запуска.