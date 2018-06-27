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"ВКонтакте" тестирует платежную систему VK Pay
Иллюстративное фото
Новая платежная система получила название VK Pay. Комиссии при совершении платежей не будет.
Система VK Pay позволяет переводить денежные средства максимально быстрым и удобным образом. На странице соцсети "ВКонтакте" будет создана и продолжит в дальнейшем свое развитие новая площадка электронной торговли для партнеров социальной сети.
Представители соцсети обещают, что фаза тестирования уже в самом обозримом будущем сменится фазой полноценного запуска.
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Социальная сеть тестирует сервис, благодаря которому с аккаунта пользователя соцсети можно будет оплачивать товары и услуги.
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