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В Витебске судят банду насильников

28.06.2018 20:46 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
Продолжаются слушания по резонансному делу орудовавшей в Полоцке банды насильников. 28 июня проходит заседание в Витебском областном суде. Первые слушания по данному уголовному делу начались в прошлом месяце.

На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, двоим из которых по 52 года, одному – 37, самому младшему – 35 лет.

Им инкриминируется убийство, изнасилование, похищение человека, повлекшее смерть, групповые изнасилования, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Бандиты совершали преступления в Полоцке и Новополоцке с 1999 года. Следствие установило около 50 фактов злодеяний, включая такие тяжкие, как убийство, изнасилование, похищение и др.

 
Теги: Витебск
 
 
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Продолжаются слушания по резонансному делу орудовавшей в Полоцке банды насильников.
 
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