В Витебске судят банду насильников

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На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, двоим из которых по 52 года, одному – 37, самому младшему – 35 лет.Им инкриминируется убийство, изнасилование, похищение человека, повлекшее смерть, групповые изнасилования, разбой и насильственные действия сексуального характера.Бандиты совершали преступления в Полоцке и Новополоцке с 1999 года. Следствие установило около 50 фактов злодеяний, включая такие тяжкие, как убийство, изнасилование, похищение и др.