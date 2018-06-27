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Очередное заседание сессии 28 июня прошло в Совете Республики: участники обсудили два десятка законопроектов

28.06.2018 22:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Совет Республики принял к сведению декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное заседание сессии 28 июня прошло в Совете Республики: участники обсудили два десятка законопроектов

28 июня прошло очередное заседание сессии. Документ создает уникальные условия для развития IТ-отрасли, а также предусматривает меры специальной поддержки резидентов ПВТ, срок действия специального правового режима Парка продлится до января 2049 года.

Очередное заседание сессии 28 июня прошло в Совете Республики: участники обсудили два десятка законопроектов

Также Совет Республики одобрил  ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и КНР о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Накануне его ратифицировали депутаты. Речь идет о нахождении в стране без визы до 30 дней, но не более 90 дней в году.

Очередное заседание сессии 28 июня прошло в Совете Республики: участники обсудили два десятка законопроектов

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это позволит добавить динамики в привлечении инвесторов, в том числе с китайской стороны, также это позволит повысить статус Беларуси на международной арене. Увеличение визового режима – это мировой тренд.

Всего в повестке дня сегодняшнего заседания было два десятка законопроектов. Среди них изменения и дополнения в законы «О качестве и безопасности продовольственного сырья», «О массовых мероприятиях» и ряд других.

 
 
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Новости Беларуси. Совет Республики принял к сведению декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июня прошло...
 
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