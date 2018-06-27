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«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?
Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.
Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная.
Налибокский заказник в наши дни – это самый большой цельный массив леса в Европе.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Дмитрий Боярович:
Василий Гурков:
Там есть такой неплохой пейзаж. Такой типичный для белорусского Принеманья. Там речушка такая. Я думаю, что всем нашим зрителям будет интересно посмотреть на эту речушку, на её виды. Думаю, что у многих это вызовет ассоциации с их родиной.
По пути наш собеседник добавляет: в Налибокской пуще появилась экотропа. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями.
Безбарьерная среда стала уникальнейшей в Беларуси.
Дмитрий Боярович:
Василий Гурков:
Думаю, что не только природа оживает, но, глядя на неё, оживает и наша душа.
Ну а вот – и пункт назначения. Берег реки Волмянки.
У её изгиба – у поляны с подснежниками, кажется – невгоды уходят.
Дмитрий Боярович:
Василий Гурков:
А дальше уже специалиста делает образование: школа, ВУЗ, коллективы. Именно природа, именно вода, лес, люди – твои земляки делают из тебя человека.
В Налибокской пуще есть ещё кое-что, что делает её исключительной.
В нём выводят особую породу птиц – глухаря Майера.
И благодаря этим людям, редчайший вид еще существует в Европе.
Василий Гурков:
Зубры и даже форель.
Но главное – бережность, с которой здесь это сохраняют.
Ведь сестра Беловежской, пуща Налибокская – как природный Грааль. И всю его щедрость постигают до сих пор.
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Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином. Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная. Многие виды животных...
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