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«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

28.06.2018 21:48 — Разное | СТВ  
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Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная.

Многие виды животных и птиц обитают только здесь.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

И нигде больше в мире.

Налибокский заказник в наши дни – это самый большой цельный массив леса в Европе.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Дмитрий Боярович, СТВ:
Наверное, и дня не хватит, чтобы объехать.

Василий Гурков, директор Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Это сутки ехать надо. 24 часа.

Дмитрий Боярович:
Куда мы едем сейчас?

Василий Гурков:  
Мы едем сейчас в юго-восточную часть заказника.

В пойму речушки Волмянка.

Там есть такой неплохой пейзаж. Такой типичный для белорусского Принеманья. Там речушка такая. Я думаю, что всем нашим зрителям будет интересно посмотреть на эту речушку, на её виды. Думаю, что у многих это вызовет ассоциации с их родиной.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

По пути наш собеседник добавляет: в Налибокской пуще появилась экотропа. Она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

Её создали при содействии Евросоюза.

Безбарьерная среда стала уникальнейшей в Беларуси.

Дмитрий Боярович:
В какую пору года Вам больше нравится Налибокская пуща, бывать здесь?

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Василий Гурков:  
Каждая пора хороша по-своему.

Чем хороша весна?

Думаю, что не только природа оживает, но, глядя на неё, оживает и наша душа.

Ну а вот – и пункт назначения. Берег реки Волмянки.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

У её изгиба – у поляны с подснежниками, кажется – невгоды уходят.

А мысли – очищаются.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Дмитрий Боярович:
Здесь такая атмосфера умиротворяющая. Шум воды.

Так спокойно и дышится хорошо.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Василий Гурков:
Я думаю, что именно малая родина формирует человека.

Характер, менталитет, сознание.

А дальше уже специалиста делает образование: школа, ВУЗ, коллективы. Именно природа, именно вода, лес, люди – твои земляки делают из тебя человека.

В Налибокской пуще есть ещё кое-что, что делает её исключительной.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Здесь находится глухариный питомник.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

В нём выводят особую породу птиц – глухаря Майера.

Которая для своей жизни выбирает лишь чистейшие места.

И благодаря этим людям, редчайший вид еще существует в Европе.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Василий Гурков:
Сейчас единственная вольноживущая популяция, достаточно крупная, которая может сама себя поддерживать, осталась только на территории Налибокской пущи. Пока в лесах обитает глухарь, мы можем быть спокойны за наши сосновые леса.

В Налибоках водится 29 видов птиц, внесённых в Красную книгу.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Зубры и даже форель.

А грибов и ягод в этом лесу втрое больше, чем в обычном.

Но главное – бережность, с которой здесь это сохраняют.

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

Ведь сестра Беловежской, пуща Налибокская – как природный Грааль. И всю его щедрость постигают до сих пор.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

 
 
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Вглубь Налибокской пущи продвигаемся вместе с её хозяином. Василий Гурков рассказывает: её роль для экосистемы Беларуси – исключительная. Многие виды животных...
 
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