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В Минске 28 июня генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Новости Беларуси. Минск в ожидании генеральной репетиции парада ко Дню Независимости. У стелы «Минск – город-герой» она начнется в 22 часа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Увидеть мощь военной техники минчане смогли в финале вечернего «часа пик». В 19 часов колонна выдвинулась из микрорайона «Уручье» по проспекту Независимости. Уступить дорогу пришлось автомобилистам и общественному транспорту.
В центре города движение усложнилось, особенно на параллельных проспекту улицах. Впрочем, сейчас дорожная ситуация в городе обычная для вечера четверга. Между тем, в районе проведения репетиции парада маршруты общественного транспорта скорректированы.
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Новости Беларуси. Минск в ожидании генеральной репетиции парада ко Дню Независимости. У стелы «Минск – город-герой» она начнется в 22 часа, сообщили в программе...
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