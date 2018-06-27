​На рынке труда специалисты отмечают снижение напряжённости

По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось больше, чем на треть.

Вместе с тем, за первые пять месяцев этого года приняли на работу на 30 тысяч меньше, чем уволили. Профсоюзы связывают это с тем, что наниматели ищут опытных специалистов, не желая тратиться на обучение. Обращают профсоюзы внимание и на разницу средней зарплаты в регионах. Это главные темы, которые обсудили сегодня на национальном совете по трудовым и социальным вопросам.

Профсоюзы ищут пути решения вместе с правительством и объединением нанимателей. Результаты войдут в новое генеральное соглашение, сроки которого истекают в этом году. На основе соглашения, отметим, формируются все коллективные договоры.