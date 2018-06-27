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​Каждую неделю «Евроопт» в игре «Удача в придачу!» разыгрывает более 30 тысяч денежных призов, три автомобиля и квартиру в Минске

28.06.2018 22:22 — Разное | ОНТ  
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Во вторник (26 июня) нашли своих обладателей призы 74 тура. И уже сегодня победители получили заветные ключи от машин и квартиры. Познакомимся с главными счастливчиками этой недели!

В «Удаче в придачу!» фортуна может улыбнуться всем. Главная победительница 74 тура Татьяна Жванская из деревни Боровляны Минской области мечтала выиграть хотя бы десять рублей. А вот сын Игорь за час до начала розыгрыша победу маме напророчил.

До сих пор всего достигать в жизни приходилось самостоятельно, не надеялись на чудо. С «Евроопт» сбылось, пожалуй, одно из главных желаний родителей - помочь детям с жильём. В семье подрастает двое сыновей! Да и таких эмоций, признаётся Татьяна, никогда не испытывала!

Татьяна Жванская, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Сразу поняла, что раз по телефону такое сообщают, то это какой-то большой выигрыш. Сказали включить телевизор, и я подумала, что хотят показать машину, которую я выиграла. А тут оказалось, что квартира. Я прыгала, плакала, смеялась. Это здорово, конечно, не передать словами».

Ещё три счастливчика – обладатели автомобилей от «Удачи в придачу!». К слову, на этот раз внедорожники победителям очень кстати: каждая из семей – многодетная.

История победы гомельчанина Сергея Рапатуева могла бы стать сценарием голливудского блокбастера. Мужчина давно мечтал сменить свой автомобиль на синий внедорожник, причём присматривал именно такой, который и выиграл. Стоило лишь загадать желание и сделать шаг навстречу фортуне – захватить «Товар удачи!».

Сергей Рапатуев, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Две недели назад мы были в поездке в Турции, и на обратном пути из отеля гид рассказывал о поверьях. О том, что если затаить дыхание, проезжая через тоннель, загадать желание, то оно обязательно сбудется. Был приобретён в одном из магазинов города Гомеля «Товар удачи!». Вот и случилось чудо!»

В красном семейном внедорожнике комфортно разместится большая семья минчанки Юлии Куприянович. У победительницы четверо детей! И за удачными покупками из дома выходить не пришлось - победу принёс заказ в «Е-доставке». Кстати, курьеры интернет-гипермаркетов «Е-Доставка» и «ГиперМолл» доставили счастливчикам уже 23 внедорожника и две квартиры в столице.

Юлия Куприянович, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Хороший! Комплектация неплохая, уютный такой. Первая реакция – и улыбка вроде, и слёзы, руки дрожат, не понимаю, до последнего какие-то сомнения были».

Александр Жук из деревни Яцковичи Брестской области о выигрыше узнал в дороге. По видеосвязи увидел свой приз и с трудом мог поверить, что ему так повезло. Ведь новый автомобиль выиграл, всего-то купив баночку оливок.

Александр Жук, победитель игры «Удача в придачу!» с «Евроопт»: «Говорят: это ваш автомобиль! Вот так вот. Знаете, я и опешил. Всё заколотилось, руки затряслись, слёзы навернулись».

Ещё более 30 тысяч денежных призов разлетелись по всей стране. А игра продолжается. Уже в среду (4 июля) все игровые коды, полученные за покупки с 25 июня по 1 июля, будут претендовать на призы 75 тура народной игры. На кону более 30 тысяч денежных призов, три внедорожника и квартира в столице. Шанс на выигрыш – в каждой покупке! 

 
Теги: Гомель
 
 
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Во вторник, 26 июня, нашли своих обладателей призы 74 тура. И уже сегодня победители получили заветные ключи от машин и квартиры. Познакомимся с главными...
 
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