Футболки сборной Германии после проигрыша Южной Корее стали продаваться со значительной скидкой

Пока ещё действующий чемпион мира по футболу – сборная Германии – сегодня отправилась домой.

Напомним, команда не смогла выйти в одну восьмую из группы F, проиграв в решающем матче Южной Корее со счётом 0:2. Уже третий мундиаль подряд действующий чемпион мира не может преодолеть групповую стадию – ранее с задачей не справлялись Италия и Испания. Отметим, после вылета сборной Германии её футболки стали продаваться со значительной скидкой. Расчёт на популярность не сработал – немецкая команда выступила гораздо ниже ожидаемого уровня.