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На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

28.06.2018 20:48 — Разное | СТВ  
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Одна из музыкальных студий Минска.

Репетицию здесь проводит группа «Дрозды».

Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Эпатажному коллективу – 10 лет.

«Правительственный ансамбль» – как ребята себя называют – отыграл тысячи концертов. Выпустил десятки клипов.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

А совсем недавно дал «сольник» на главной сцене страны.

С Президентским оркестром.

Успеху Виталий Карпанов – лидер «Дроздов» – обязан таланту, целеустремленности и харизме. Но особенно, пожалуй, другому. Тому, что предопределило его дорогу. Тому, что, как оказалось, глубже и важней.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»

«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи

Это здание – сердце Ивенца.

В фондах музея – 3 тысячи экспонатов.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Здесь, как нигде, знают, чем богат район.

И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Уникальная керамика.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике

Из гончарной мастерской возвращаемся в экспозицию музея.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Ведь следующие экспонаты – с рогами и хвостами, в буквальном смысле, страшно интересны.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Дмитрий Боярович:
Чэрці тут у вас стаяць. Самыя натуральныя.

Валентина Адамович:
Сапраўды, у нас ёсць дзве такія істоты у экспазіцыі.

І што цікава, асабліва, дарослыя чамусьці палохаюцца.

Работы культавыя. Яны магли знаходзіцца ў уніяцкім храме.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Што там мог чорцік рабіць?

Ён мог стаяць у алтара і вернікаў глядзець – ці добра яны моляцца. Такім чынам, кожны мог выбіраць. Што ёсць Бог, а ёсць іншы бок жыцця.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Этот край неразрывно связан с верой.

И православной, и католической. В Воложинском районе – десятки церквей и костёлов. Но один храм – для местных жителей, всё-таки, особенный.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать: как Карпанов музыке учился

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

«Дрозды» – один из немногих коллективов, пропагандирующих деревенскую жизнь.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Сивицу музыкант не раз снимал в клипах.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Валентина Карпанова:
Приезжает, к нам привозит нашего любимого внучка, который так тоже полюбил деревню, что все у него здесь друзья.

И поёт «Вёску».

Всё маленькое подрастающее поколение растет на его песнях. Как же нам не гордиться. Это же наша радость.

На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской

«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич

«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из музыкальных студий Минска. Репетицию здесь проводит группа «Дрозды». Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу. Эпатажному коллективу – 10...
 
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