Сборная Туниса одержала первую за 40 лет победу на чемпионате мира по футболу

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Сборная Туниса одержала первую победу на чемпионате мира по футболу в России. 28 июня в Саранске в матче 3-го тура групповой стадии команда Туниса взяла верх над Панамой.

Панама — Тунис — 1:2

28 июня. Саранск. «Мордовия Арена».

Судья: Наваф Шукралла (Бахрейн).

Панама: Пенедо — Мачадо, Р. Торрес (Техеда, 56), Эскобар, Овалье — Барсенас, Годой, Гомес, Авила (Арройо, 81), А. Родригес — Г. Торрес (Каммингс, 46).

Тунис: Матлути — Наггез, Бедуи, Мериа, Хаддади — Сасси (Бадри, 46), Схири, Шаалали — Бен-Юссеф, Хазри (Срарфи, 88), Слити (Халил, 76).

Голы: 1:0 — Мериа (33, в свои ворота), 1:1 — Ф. Бен-Юссеф (51, пас — Хазри), 1:2 — Хазри (66, пас — Хаддади).

Предупреждения: Сасси (44), Бадри (71), Авила (78), Гомес (80), Шаалали (90+3), Техеда (90+6).

Удары: 9−15.

Удары в створ ворот: 4−7.

Угловые: 0−6.

Владение мячом: 36%-64%.

Панама и Тунис досрочно утратили шансы на выход в плей-офф и в заключительном поединке спорили за то, чтобы не оказаться на последнем месте в своей группе «G».

Тунису для сохранения третьей позиции достаточно было и ничьей, но африканцы не стали довольствоваться малым и обыграли дебютантов чемпионата мира панамцев.

Хотя после первого тайма впереди была как раз-таки сборная Панамы, которой помог забить защитник команды Туниса Яссин Мериа, на 33-й минуте отправивший мяч в собственные ворота.

Но во втором тайме очевидное преимущество тунисцев материализовалось в голы. Фахреддин Бен-Юссеф на 51-й минуте сравнял счет, а Вахби Хазри на 66-й вывел африканцев вперед — 2:1.

Это первая победа команды Туниса на чемпионатах мира за 40 лет. Она не выигрывала на чемпионатах мира с 1978 года, хотя участвовала в пяти мундиалях (1978, 1998, 2002, 2006, 2018).

40 лет назад, 2 июня 1978 года, тунисцы обыграли мексиканцев (3:1).



Фото: Reuters

Таким образом, на ЧМ-2018 в России Тунис занял 3-е место в своей группе, а Панама — 4-е.

Победителем группы «G» стала Бельгия, которая в 3-м туре победила Англию . Эти команды и вышли в плей-офф. Бельгийцы в 1/8 финала 2 июля в Ростове-на-Дону сыграют с Японией, Англия 3 июля на стадионе «Спартак» в Москве сразится с Колумбией.





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