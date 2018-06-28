Снимают деньги до поездки, по карте оплатить нельзя. Что не так с сервисом Uber

«Uber опять придумал что-то новое — обновил приложение, снимает деньги до поездки, поднял тарифы. Это очень раздражает», — жалуются в последние дни читатели AUTO.TUT.BY. Что происходит с сервисом, мы выяснили у представительства Uber в Москве.





— Uber изменил приложение: предлагают новую версию, не давая возможности отказаться. Почему-то еще до приезда машины с меня сняли 30 копеек, — сетует минчанка Анна.

Приехавший по ее вызову водитель объяснил, что Uber объединился с Яндекс. Такси теперь работает на их платформе, из-за этого не всегда отображается точка вызова и конечная точка маршрута.

Еще одна клиентка сервиса Кристина рассказала, что вызвала машину через мобильное приложение Uber, а на вызов приехал водитель «Яндекс.Такси» и в середине пути заявил, что берет оплату только наличными деньгами.

— Аргумент, что Uber и вызывают, чтобы рассчитаться карточкой, его не волновал. Но еще интереснее было потом: вместо переулка Козлова он приехал на одноименную улицу, потому что в программе, которой он пользуется, не отображается улица или переулок — только название, — поделилась впечатлениями о поездке девушка.

— Вчера несколько раз пользовался Uber, машин было намного меньше, чем обычно. А водители жаловались, что им всем снизили рейтинг, из-за чего они не получают заказы. Также им ограничили время работы — теперь возить пассажиров они могут меньшее количество часов, а значит, и заработают меньше. Некоторые даже подумывали не выходить на линию, — рассказал еще один пользователь Uber Николай.





В представительстве Uber AUTO.TUT.BY говорят, что со вчерашнего дня в Минске доступна новая версия приложения: чтобы совершать поездки, необходимо принять пользовательское соглашение. Когда происходит первый заказ, на карте может быть заблокирована и сразу же разблокирована сумма в 30 копеек для проверки работоспособности карты. Сотрудники сервиса поясняют, что это обычная практика всех мобильных приложений, которые связаны с финансовыми транзакциями и банковскими картами.

— Если пользователи сталкиваются с некорректной работой, то они могут обратиться в службу поддержки, отправив запрос в самом приложении или в соцсетях. Эта информация оперативно поступает к разработчикам. Нам важно, чтобы приложение было удобным, — отметили в представительстве.

Что касается рейтинга водителей, то в приложении Uber он действительно изменился, это связано с переводом водителей на единую платформу для работы с заказами. Рейтинг формируется на основе последних оценок от пользователей. После каждой совершенной поездки клиенты по-прежнему могут оценить работу водителя, поставив от 1 до 5 звезд, в зависимости от качества поездки. Оценка будет влиять на его рейтинг.

— В пилотном режиме введены временные ограничения для водителей по работе с заказами Uber и «Яндекс.Такси», это должно стать еще одним инструментом контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителей для наших партнеров — таксомоторных организаций и индивидуальных предпринимателей.