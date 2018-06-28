В Беларуси будут выпускать спецводу для детей, сосиски с минимумом соли и сладости почти без сахара

Новые продукты питания для детей появятся в ближайшие годы в белорусских магазинах. Ожидается, что рецептуры колбасных изделий с минимальным содержанием соли будут разработаны к концу 2018 года, а еще спустя год должна быть выпущена специальная детская вода высокого качества.

"Со следующего года начнется постановка продукции на производство и ее освоение", - рассказала на пресс-конференции в Минске в четверг заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Наталья Фурик.

По ее словам, рецептуры сосисок, сарделек, паштетов и колбасных изделий для детей с пониженным содержанием соли будут разработаны белорусскими учеными до конца 2018 года, после чего начнется их внедрение на предприятия питания.

Кроме того, как отметила Н.Фурик производителям предложено значительно сократить количество сахара в молочной и другой продукции для детей.

Снижение содержания соли, сахара и жировой составляющей в продуктах питания является одним из направлений государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы.



Выпуском же питьевой воды для детей планирует в ближайшие годы заняться Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию.

"Питьевая вода общего назначения уже разливается у нас в Марьиной Горке. К воде для детей предъявляются жесткие требования – и к технологии производства, и к качественному составу воды, а также к упаковке, маркировке, помещению", - рассказала заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси Елена Моргунова.

По ее словам, работы по организации выпуска качественной детской воды планируется завершить к концу 2019 года.

Данные мероприятия проводятся в рамках отраслевой программы "Детское питание. Качество и безопасность"