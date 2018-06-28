Новый глава ФХРБ: главный тренер сборной будет не из Северной Америки

Новый руководитель Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) Геннадий Савилов, отвечая на вопросы журналистов после своего избрания, отметил, что не видит на посту главного тренера национальной сборной специалиста из Северной Америки, а одной из главных своих задач считает построение взаимоотношений между минским "Динами" и сборной. Какими еще мыслями поделился с журналистами 41-летний глава ФХРБ?

О трех первых шагах на посту главы федерации:

- Первое— это, конечно же, не сломать в одночасье то, что сделано. Сейчас конец июня, а это время подготовки к новому внутреннему чемпионату, это срочная задач по назначению тренера сборной. Поэтому первое — это, конечно же, разобраться с национальной сборной страны, нужно кадровое решение по назначению главного тренера.

Второй момент — это боль взаимоотношений федерации с минским "Динамо". Вся страна знает и недоумевает, не понимает, как же существует "Динамо", в каком алгоритме осуществляется взаимосвязь с другим хоккейным миром….

То, что идет подписание игроков "Динамо", это напрямую связано с тем, как будет играть сборная, как она будет комплектоваться. Сборная должна комплектоваться из хоккеистов мирового класса. Если мы хотим, чтобы наша сборная играла в группе А, хоккеисты должны соответствовать группе А. И в 2002 году хоккеисты соответствовали группе А. Я как эталон беру сборную того времени.

И первостепенная задача — это, конечно, же определиться с механизмом подписания хоккеистов в "Динамо" и их взаимосвязи со сборной, чтобы это принесло максимальный эффект — чтобы и зрители ходили на «Динамо», и чтобы сборная выступала так, как мы все от нее ожидаем.

О кандидатах на пост главного тренера сборной Беларуси:

- Скорее всего, это будет не иностранец — в том понимании, в котором мы привыкли понимать иностранцев, то есть это будет, наверняка, не североамериканец.

… Федерация не может принимать решения о, допустим, назначении руководителем сборной Олега Знарка, который попросит сто миллионов долларов в год. Это не значит, что Олег Знарок рассматривается в качестве кандидата, он сейчас просто, насколько известно, безработный.

О задачах перед сборной Беларуси:

- Есть задача попасть на следующие Олимпийские игры 2022 года. Это среднесрочная перспектива, если учесть, что ближайшая перспектива — вернуться в группу А.

О создании из "Динамо" команды белорусских хоккеистов:

- Сейчас хоккеистов-белорусов, которые могут достойно играть в «Динамо» и делать «Динамо» коммерческим проектов, я пока не вижу. Другими словами, мы не можем набрать в «Динамо» только белорусов, потому что тогда с большой вероятностью будет завален и коммерческий проект, и национальная команда.