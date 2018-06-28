В Пентагоне готовятся провести военный парад по желанию Трампа - телеканал

В Пентагоне продолжают разрабатывать планы проведения военного парада, однако возможные расходы еще не учтены в бюджете, передает в четверг телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

По словам источника, военный парад, вероятно, будет проведен не 11 ноября, как планировалось ранее, а 10 ноября. В том случае, если он все же состоится, маршрут может пройти от здания конгресса США мимо Белого дома, завершившись на Национальной аллее в центре Вашингтона.

При этом собеседник телеканала подчеркнул, что некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не желают проведения военного парада, а расходы на него еще не учтены в бюджете.

В начале этого года в административно-бюджетном управлении Белого дома заявляли, что военный парад, который хочет провести президент США Д.Трамп, обойдется казне в $10-$30 млн. Д.Трамп высказывался за проведение мероприятия в День независимости - 4 июля, после чего возможный парад был перенесен на ноябрь.

Президент принял решение о проведении подобного мероприятия после того, как наблюдал военный парад в Париже в июле прошлого года, и это мероприятие произвело на него сильное впечатление.