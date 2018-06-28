Жителям Туркмении моложе 40 лет запретили выезд из страны

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«Радио Свобода»

Об ограничении на выезд им сообщили в городской миграционной службе. «Радио Свобода» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.Власти страны официально не объявляют о запретах на выезд, отмечает издание. Также недоступны данные о численности эмигрантов. Однако по словам местных наблюдателей (так их называет «Радио Свобода»), из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер.рассказал 36-летний житель района[в Дашогузской области], представившийся Шадурдыевым.В апреле 2018 года источник в Дашогузской области рассказал «Радио Свобода», что миграционная служба запретила выезд из страны мужчинам моложе 30 лет. Распространялся ли запрет на женщин, издание не сообщило.Также «Радио Свобода» писало о снятии жителей Туркмении с международных рейсов в аэропорту Ашхабада. По данным издания, только с начала 2018 года произошли десятки подобных случаев. В большинстве из них сотрудники миграционных служб никак не объясняли свои действия.