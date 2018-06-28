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Жителям Туркмении моложе 40 лет запретили выезд из страны

28.06.2018 23:09 — Разное | UDF  
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Власти Туркмении запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет. Об этом сообщает туркменская служба «Радио Свобода» со ссылкой на жителей города Дашогуз.

Об ограничении на выезд им сообщили в городской миграционной службе. «Радио Свобода» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию в миграционной службе Туркмении.

Власти страны официально не объявляют о запретах на выезд, отмечает издание. Также недоступны данные о численности эмигрантов. Однако по словам местных наблюдателей (так их называет «Радио Свобода»), из-за экономического кризиса миграция в Туркмении приобрела массовый характер.

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в [Дашогузской области] не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет», — рассказал 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы [в Дашогузской области], представившийся Шадурдыевым.

В апреле 2018 года источник в Дашогузской области рассказал «Радио Свобода», что миграционная служба запретила выезд из страны мужчинам моложе 30 лет. Распространялся ли запрет на женщин, издание не сообщило.

Также «Радио Свобода» писало о снятии жителей Туркмении с международных рейсов в аэропорту Ашхабада. По данным издания, только с начала 2018 года произошли десятки подобных случаев. В большинстве из них сотрудники миграционных служб никак не объясняли свои действия.

 
 
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Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода" со ссылкой на жителей города Дашогуз.
 
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