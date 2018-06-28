Дело Александра Коржича передали в прокуратуру для направления в суд

- Материалы дела у нас. В ближайшее время с ними ознакомится прокурор, - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев. - Вероятнее всего, на следующей неделе дело направят в Верховный суд - там будет решено, в каком суде будет проходить рассмотрение дела.













По требованию мамы Александра Коржича, в начале июня тело солдата эксгумировали для проведения дополнительной экспертизы. В понедельник, 25 июня, Светлана Коржич ознакомилась с ее результатами.





kp.by - Сказали, что те телесные повреждения, которые обнаружили на его лице и теле, были получены уже после смерти. Конечно, я с этими результатами не согласна, написала ходатайство, - рассказала «КП» Светлана Коржич,





Расследование дела о смерти 21-летнего солдата Александра Коржича было завершено в апреле. Напомним, 3 октября 2017 года парня нашли повешенным в подвале воинской части. Следствие рассматривало три версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Следователи сделали вывод, что его довели до самоубийства. Мама солдата не согласна с тем, что ее сына довели до самоубийства. Она считает, что Александра убили.



