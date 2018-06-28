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Слишком узкое «горло» для китайцев: Беларусь и Польша договорились вместе построить три моста через границу

28.06.2018 22:11 — Разное | Партизан  
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27 июня главы транспортных ведомств Беларуси и Польши подписали соглашение о содержании дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе.



Анджей Адамский и Анатолий Сивак в Бресте. 27 июня 2018 г.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак после встречи с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамским заявил, что в ближайшие годы будут построены три новых моста через белорусско-польскую границу.

Строительство нового моста запланировано на пункте пропуска Домачево-Словатичи. Также министры обсудили возведение моста «Брест-Тересполь»

Согласно belta.by, Беларусь и Польша планируют увеличить пропускную способность железнодорожной линии Брест-Тересполь с 14 до 40 контейнерных поездов ежедневно. Для этого белорусская сторона увеличит количество железнодорожных путей, а польская построит станцию. Вместе Беларусь и Польша построят на этом направлении железнодорожный мост.

«Наши железнодорожные пути можно использовать более эффективно, на благо экономики Польши и Беларуси. А также, чтобы это узкое горло на границе не стало препятствием в развитии «шелкового пути» из Азии в Европу», – отметил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.

Соответствующие соглашения будут подписаны после тщательного изучения стоимости белорусско-польского инфраструктурного проекта.


 
Теги: Брест
 
 
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27 июня главы транспортных ведомств Беларуси и Польши подписали соглашение о содержании дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской государственной границе.
 
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