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Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России

29.06.2018 00:50 — Разное | Tut.by  
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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

30 июня

Франция — Аргентина (17.00, Казань).
Уругвай — Португалия (21.00, Сочи).

1 июля

Испания — Россия (17.00, Москва, «Лужники»).
Хорватия — Дания (21.00, Нижний Новгород).

2 июля

Бразилия — Мексика (17.00, Самара).
Бельгия — Япония (21.00, Ростов-на-Дону).

3 июля

Швеция — Швейцария (17.00, Санкт-Петербург).
Колумбия — Англия (21.00, Москва, «Спартак»).

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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.
 
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