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Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.
30 июня
Франция — Аргентина (17.00, Казань).
1 июля
Испания — Россия (17.00, Москва, «Лужники»).
2 июля
Бразилия — Мексика (17.00, Самара).
3 июля
Швеция — Швейцария (17.00, Санкт-Петербург).
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Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.
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