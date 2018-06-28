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Белорусские баскетболисты потеряли шансы на выход во 2-й раунд квалификации ЧМ-2019

29.06.2018 00:21 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу потеряла шансы на выход во 2-й раунд квалификации чемпионата мира 2019 года.


Фото: БФБ

28 июня в предпоследнем матче 1-го отборочного этапа белорусы проиграли в гостях команде Черногории.

Черногория — Беларусь — 80:69 (21:22, 12:10, 28:15, 19:22).

Беларусь: Лютыч (13 очков, 4 подбора, 4 перехвата, 4 потери), Параховский (15 очков, 11 подборов), Саддлер (12 очков, 6 подборов, 6 пасов, 5 потерь), Салаш (4 очка, 3 подбора), Тростинецкий (3 очка), Белянков, Кудрявцев (4 очка, 4 паса), Мещеряков (11 очков), Полищук, Семенюк (4 очка, 5 подборов), Вабищевич (3 очка).

Отметим, что в домашнем поединке 26 ноября 2017 года белорусы также проиграли черногорцам, причем крупно — 67:91.

В другом матче дня 28 июня Словения проиграла дома Испании — 72:83 (20:26, 17:19, 13:15, 22:23).

Положение команд в группе «А»:

1. Испания — 10 очков (5 матчей)

2. Словения — 7 (5)

3. Черногория — 7 (5)

4. Беларусь — 6 (5).

В следующий этап выходят три лучшие команды группы.

1 июля в Малаге матчем против Испании сборная Беларуси завершит 1-й этап квалификации ЧМ-2019. Однако уже сейчас парни Александра Крутикова потеряли шансы подняться с последней строки.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу потеряла шансы на выход во 2-й раунд квалификации чемпионата мира 2019 года.
 
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