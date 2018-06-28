Рабочий из Германии на протяжении 18 лет травил своих коллег ядом

Полиция задержала 56-летнего работника немецкого завода ARI Armaturen по подозрению в убийстве 21 коллеги. Органы правопорядка считают, что он с 2000 года травил людей, подсыпая им яд в обеды.

Отравитель был вычислен случайно. Один из сотрудников во время перерыва заметил на своём сэндвиче белый порошок. Он сообщил об этом руководству, которое установило в столовой камеру видеонаблюдения. Через две недели удалось заснять, как один рабочий тайком подсыпает что-то в контейнеры своих коллег.

Задержанным оказался мужчина, который проработал на предприятии 38 лет. Он жил с женой и двумя детьми, а конфликтов с убитыми сотрудниками у него не было. У задержанного был найден порошок с ацетатом свинца, а при обыске у него дома полиция обнаружила ртуть и кадмий. Все эти вещества являются смертельно опасными для человека.

Мужчину обвиняют в убийстве 21 коллеги. Все эти люди умерли неожиданной смертью от сердечных приступов или рака. У одного погибшего сотрудника почки отказали из-за отравления ацетатом свинца, который и был найден у обвиняемого.