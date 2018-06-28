Критики назвали лучшие сериалы первой половины 2018 года

Портал Mashable составил список лучших сериалов, премьера которых состоялась в первом полугодье.

На первом месте оказалось новое шоу неутомимого Райана Мёрфи «Поза». Этот сериала рассказывает о жизни нью-йоркской богемы в 1987 году. В «Позе» акцент сделан не только на колоритных персонажах, но и на профессионально поставленных музыкальных номерах. Премьера сериала состоялась 3 июня.

На втором месте трагикомедия о бывшем военном, который теперь хочет стать актёром, а параллельно с прослушиваниями подрабатывает наёмным убийцей, «Барри». А замыкает тройку триллер «Убить Еву» о ещё одном наёмном убийце – женщине с русскими корнями по прозвищу Вилланель.

В список лучших новых сериалов полугодья также попали «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и второй сезон антологии «Американская история преступлений», рассказывающий про убийство модельера Джанни Версаче.