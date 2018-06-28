ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Критики назвали лучшие сериалы первой половины 2018 года

29.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Портал Mashable составил список лучших сериалов, премьера которых состоялась в первом полугодье.

На первом месте оказалось новое шоу неутомимого Райана Мёрфи «Поза». Этот сериала рассказывает о жизни нью-йоркской богемы в 1987 году. В «Позе» акцент сделан не только на колоритных персонажах, но и на профессионально поставленных музыкальных номерах. Премьера сериала состоялась 3 июня.

На втором месте трагикомедия о бывшем военном, который теперь хочет стать актёром, а параллельно с прослушиваниями подрабатывает наёмным убийцей, «Барри». А замыкает тройку триллер «Убить Еву» о ещё одном наёмном убийце – женщине с русскими корнями по прозвищу Вилланель.

В список лучших новых сериалов полугодья также попали «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и второй сезон антологии «Американская история преступлений», рассказывающий про убийство модельера Джанни Версаче.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Портал Mashable составил список лучших сериалов, премьера которых состоялась в первом полугодье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика